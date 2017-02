Nuove informazioni su Red Dead Redemption 2 arriveranno il 7 febbraio?

Nella giornata di domani (martedì 7 febbraio),terrà una riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre e le aspettative per il prossimo anno fiscale, al via il primo aprile. In questa occasione, la compagnia potrebbe svelare anche nuovi dettagli su

Il sequel di Red Dead Redemption è senza dubbio uno dei titoli più attesi del 2017, non è escluso che domani Take-Two possa rivelare la data di lancio o altre informazioni sul progetto. Red Dead Redemption 2 è attualmente atteso per il prossimo autunno su PlayStation 4 e Xbox One, non è previsto l'arrivo del gioco su PC e Nintendo Switch.