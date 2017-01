Arms: nuovi dettagli sui personaggi e sul gameplay

Oltre a, ovvero i cinque personaggi già annunciati per, il producer Kosuke Yabuki ha confermato che il roster del titolo in arrivo su Nintendo Switch si arricchirà, come prevedibile, con delle new entry che saranno presentate in futuro.

In aggiunta, Yabuki ha rivelato che le arene di gioco presenteranno una parziale distruttibilità ambientale, e che i combattenti disporranno di attacchi speciali caricabili mettendo a segno una sequenza di colpi. Con il giusto tempismo, comunque, l'avversario sarà in grado di parare questi attacchi.

Arms uscirà in primavera in esclusiva Nintendo Switch. Pur essendo un gioco particolarmente indicato per essere fruito tramite i Joy-Con, il localization producer, Morgan Ritchie, ha confermato che Arms sarà giocabile anche con un pad classico.