Quanto durerà? A questa domanda prova a rispondere la redattrice di IGN.com che si è occupata di provare il gioco per il noto portale e che sul suo profilo Instagram ha svelato alcuni dettagli riguardo la longevità del gioco.

Secondo quanto riportato nel messaggio che trovate in calce alla notizia, il nuovo episodio della serie The Legend of Zelda richiederà circa 40/50 ore per arrivare alla fine dell'avventura, tempo però assolutamente non sufficiente per completare il gioco al 100%, operazione che apparentemente richiederà una buona dose di pazienza e tempo libero.

Ricordiamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile nei negozi dal 3 marzo nei formati Wii U e Switch.