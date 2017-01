Nuovi dettagli su Little Nightmares rivelati in un'intervista

Durante un'intervista concessa a GamingBolt,ha rivelato nuove interessanti informazioni su, platform in stile dark fantasy che ricorda un po' le atmosfere tipiche delle produzioni di Tim Burton, attualmente in sviluppo per PS4, PC e Xbox One.

È proprio di queste similitudini che gli sviluppatori hanno voluto parlare, assicurando che in realtà il gioco non è ispirato alle atmosfere burtoniane, e saprà distinguersi e farsi valere con i propri concetti. Inoltre, riguardo al gameplay di Little Nightmares, lo studio ci fa sapere che i giocatori non potranno esplorare liberamente il luogo in cui si svolge l'avventura, chiamato "The Maw", poiché il gioco sarà guidato, in modo che l'esperienza sia ben definita. Il luogo sarà pieno di creature inquietanti e mostruose e le atmosfere saranno decisamente oscure. Infine, gli sviluppatori hanno voluto sottolineare che il gioco avrà un finale ben definito.

Ricordiamo che Little Nightmares sarà pubblicato da Bandai Namco Entertainment nel corso della primavera, in data non ancora specificata.