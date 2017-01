Nuovi dettagli su NieR Automata arriveranno dal PlayStation Festival di febbraio

ha annunciato chesarà uno dei protagonisti del PlayStation Festival 2017, in programma a Tokyo il 13 febbraio. durante l'evento si terrà infatti un panel intitolato "".

Il talk vedrà la presenza del direttore Yoko Taro, del designer Takahisa Taura e di Keiichiro Toyama (produttore di Gravity Rush 2), i quali riveleranno nuovi dettagli su NieR Automata e mostreranno nuove sequenze di gameplay. La presenza di Toyama porterebbe a ipotizzare una collaborazione tra Gravity Rush e NieR Automata, ne sapremo di più il 13 febbraio.

Il nuovo titolo di Platinum Games sarà disponibile in Giappone dal 24 febbraio e arriverà in Europa il 10 marzo su PlayStation 4, in seguito anche su PC.