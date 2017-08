Nuovi dettagli su Persona 3 Dancing Moon Night e Persona 5 Dancing Star Night

Sull'ultimo numero di Famitsu, Atlus ha svelato nuovi dettagli su, due nuovi giochi di danza a tema Persona annunciati la scorsa settimana e in arrivo nel 2018 su PlayStation 4 e Vita.

Nello specifico, Atlus fa sapere di aver migliorato notevolmente le meccaniche e il comparto tecnico rispetto a Persona 4 Dancing All Night, inoltre i due nuovi giochi includeranno canzoni inediti e una nuova modalità ancora da annunciare (che rimpiazzerà lo Story Mode).

Tutti i membri di Atlus Sound Team stanno partecipando allo sviluppo di Persona 3 Dancing Moon Night e Persona 5 Dancing Star Night con l'obiettivo di realizzare un comparto audio di altissimo livello. Infine, vengono confermati i 60 fps per le versioni PlayStation 4 di entrambi i titoli, mentre non ci sono dettagli di alcun tipo riguardo la risoluzione e l'eventuale supporto per PS4 Pro.