Nuovi dettagli e sequenze di gameplay di Dishonored La Morte dell'Esterno

: Cos'è? Il culmine di una parabola cominciata con l'assassinio dell'imperatrice? Oppure il punto di partenza perfetto per scoprire il mondo di

Quando si parla di Dishonored La morte dell'Esterno, la risposta è semplice: entrambe le cose. Avventura originale a se stante che ha come protagonista Billie Lurk, personaggio amato dai fan e giocabile per la prima volta, Dishonored La morte dell'Esterno vi assegnerà l'impossibile compito di uccidere una figura divina. Scoprite di più nel nuovo video pubblicato da Bethesda, con filmati e commenti esclusivi del direttore creativo Harvey Smith.

La morte dell'Esterno riporta i giocatori nell'impero delle isole, con panorami mozzafiato, livelli intricati e sistema di combattimento brutale tipici della serie. Con un nuovo personaggio giungono anche un nuovo set di abilità soprannaturali, armi letali e potente equipaggiamento, che vi permetterà di trasformarvi nell'assassina perfetta. E grazie al tratto distintivo di Arkane Studios, potrete nuovamente scegliere la via del dolore o dell'indulgenza. La scelta spetta solo a voi. Dishonored La morte dell'Esterno sarà pubblicato il 15 settembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC.