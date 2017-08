Nuovi dettagli sul rinvio di ARK Survival Evolved

ha annunciato che il suo survival-adventureha una nuova data d’uscita, le versioni fisiche e digitali saranno disponibili dal 29 Agosto 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4.

"L'evoluzione di ARK è durata 2 anni grazie all' early access e la versione completa dimostrerà che il tempo supplementare nello sviluppo darà i suoi frutti", ha dichiarato Doug Kennedy, CEO e Co-Founder di Studio Wildcard. "Il tempo aggiuntivo ci ha permesso di correggere degli errori, migliorando le prestazioni, l'esperienza in single player e fornendo i contenuti finali che riveleranno la storia completa di ARK. Siamo entusiasti di metterli finalmente nelle mani dei sopravvissuti ovunque!"

Sono stati estesi i pre-order di ARK Survival Evolved, i super fan hanno ancora la possibilità di prenotare il gioco base o le edizioni speciali.

ARK: Survival Evolved (PS4, XB1- €69.99, PC- €59.99)

Questo gioco di base include tutto quello di cui un avventuriero giurassico ha bisogno per cominciare nel mondo di ARK. E’ il cuore dell’esperienza e include tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati fino ad ora, offrendo centinaia di ore di gameplay ai giocatori.

ARK: Survival Evolved Explorer's Edition (PS4, XB1- €109.99, PC- €99.99)

L’ Explorer's Edition include il gioco base e aggiunge ancora di piu’ – offrendo il Season Pass che garantira’ l’accesso ai futuri pack di espansioni, partendo con lo Scorched Earth (disponibile) e tutti i futuri aggiornamenti di quest’anno fino al 2018.

ARK Survival Evolved Limited Collector's Edition Solo presso alcuni retailer selezionati, i fan di ARK potranno prenotare la ARK: Survival Evolved Limited Collector’s Edition per PS4 e XB1 al prezzo di €179.99. Il sogno definitivo dei fan di ARK e’ una confezione da collezione in finto legno che contiene il gioco di base + Season Pass, insieme a...

Un’agenda di pelle artigianale con i dossier di ogni creatura nel gioco

La collana ufficiale di ARK

Una mappa in tessuto dell’isola di ARK

Un poster del team di sviluppo di Studio Wildcard

La Colonna Sonora di ARK: Survival Evolved

ARK Survival Evolved sarà disponibile in tutto il mondo in versione fisica e digitale il 29 Agosto 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam.