Nuovi dettagli sulla Closed Beta di Dissidia Final Fantasy NT

: Durante la Evolution Championship Series (EVO) di Las Vegas,ha annunciato di aver aperto le iscrizioni per la Closed Beta di, in partenza nel corso dell'estate.

Per avere l’opportunità di partecipare alla beta chiusa di Dissidia Final Fantasy NT è possibile registrarsi a questo indirizzo. I giocatori che verranno selezionati riceveranno un’e-mail con i dettagli su come accedere alla beta chiusa.

Quest’estate, grazie alla beta chiusa, sarà possibile provare questo picchiaduro a squadre in cui gli eroi e i nemici leggendari della serie di Final Fantasy combatteranno in battaglie 3 vs 3 in celebri arene e chiederanno aiuto ad alcune delle evocazioni più amate della serie, tra cui Ifrit, Shiva e Odino. Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile per PlayStation 4 all’inizio del 2018.