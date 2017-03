Nuovi dettagli sulla partnership tra AMD e Bethesda Softworks

hanno annunciato ieri sera, in occasione dell’evento in live streaming GDC Capsaicin, una partnership a lungo termine pensata per sviluppare più rapidamente la tecnologia per i videogiochi e realizzare nuove esperienze di gaming su PC, trasformando il panorama del settore.

Questa collaborazione unisce due titani della gaming industry: Bethesda Softworks, che in 30 anni di storia ha prodotto titoli leggendari come quelli della serie The Elder Scrolls, Fallout 3 e 4, DOOM, Wolfenstein The New Order, Quake e Dishonored, con oltre 80 milioni di copie vendute, e AMD, le cui tecnologie per CPU e GPU rendono possibili le esperienze di 400 milioni di videogiocatori al mondo.



“Si tratta di un momento incredibile per il settore, un periodo storico in cui i giochi hanno bisogno di architetture grafiche sempre più potenti per offrire agli appassionati mondi e personaggi dettagliati come non mai con risoluzioni, frame rate e parametri qualitativi sempre più elevati”, ha dichiarato Raja Koduri, senior vice president e chief architect, Radeon Technologies Group. “Sviluppatori di giochi e tecnologie grafiche possono sicuramente rispondere alla svide di questa nuova era del gaming lavorando in maniera indipendente; quando però collaborano strettamente, l’innovazione procede a passo più spedito. Bethesda è uno dei leader riconosciuti del mondo del gaming e il partner strategico ideale per affrontare le sfide di questo periodo di mutamenti”.