Nuovi dettagli sulle attività di Destiny 2: World Quest, Lost Sector, Flashpoint

Tramite un video pubblicato in esclusiva su IGN First,ha svelato nuovi dettagli sulle varie attività che sarà possibile svolgere in, titolo attualmente disponibile in Beta Pubblica su PlayStation 4 e Xbox One.

Guardando il video è possibile scoprire le novità relative agli Eventi Pubblici, alle Avventure, alle World Quest, agli eventi Flashpoint e infine ai Settori Perduti, nuovo tipo di attività che farà il suo debutto proprio con Destiny 2.

Destiny 2 arriverà nei negozi il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One mentre la versione PC uscirà il 24 ottobre. L'Open Beta terminerà su console il 26 giugno alle 03:00 del mattino (ora italiana), la fase di test per piattaforma Windows si terrà invece durantei l mese di agosto.