Nuovi dettagli su trama e gameplay di Uncharted The Lost Legacy

è il protagonista del numero di aprile di GameInformer USA: la rivista dedicata al gioco la copertina e ovviamente anche un ricchissimo speciale, cui parte del contenuto è emerso sul forum di NeoGAF in queste ore.

In particolare, nuovi dettagli sono stati rivelati dal Creative Director Shaun Escayg, intervistato sulle pagine di GameInformer: "Il rapporto tra le due protagoniste andrà a rinforzarsi nel corso del tempo, riflettendosi sia sulla trama che sul gameplay. Inizialmente le due donne faticheranno a fidarsi tra loro ma successivamente capiranno di dover lavorare insieme per portare a casa la pelle. Nadine avrà un ruolo molto simile a quello di Sam in Uncharted 4, finendo per aiutare Chloe durante i combattimenti."

In The Lost Legacy esploreremo a fondo il passato di Chloe, scoprendo nuovi dettagli sul suo background e sulla tormentata relazione con il padre. Il gioco sarà ambientato principalmente in India e ci metterà sulle tracce di Asev, un perfido uomo alla ricerca del Teschio di Ganesha. La trama si svolgerà circa sei mesi dopo gli eventi narrati in Uncharted 4, inoltre è stato confermato il ritorno della fune, accessorio già visto anche nell'ultima avventura di Nathan. Presente anche una nuova meccanica legato allo scassinamento, maggiori dettagli però non sono noti.

Infine, una curiosità: inizialmente, Naughty Dog aveva pensato di incentrare il DLC sui personaggi di Sam e Sullivan, tuttavia l'età avanzata di quest'ultimo avrebbe finito per rallentare il ritmo del gameplay, da qui la decisione di concentrarsi su Nadine Ross e Chloe.