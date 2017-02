Nuovi filtri per la selezione delle notizie sulla nostra Homepage

Come avrete notato, da una qualche giorno abbiamo inserito in homepage le notizie pubblicate nella nostra sezione Magazine (), con l'obiettivo di fornirvi un quadro completo e aggiornato di tutti i contenuti pubblicati quotidianamente sul portale. Contestualmente, abbiamo aggiunto anche dei filtri che vi permettono di eliminare i contenuti che non vi interessano. Come? Date un'occhiata alla nostra guida.

A fianco di ogni contenuto (in alto a destra) è presente una piccola freccia: cliccandola si aprirà un menu che vi permetterà di commentare la notizia o condividerla su Facebook, nonché di nascondere tutte le notizie di quel tipo dalla home page.





Quattro le possibilità a disposizione: Nascondi Notizie Cinema, Nascondi Notizie Tech, Nascondi Notizie Serial e Nascondi Notizie Magazine. Le prime tre si attiveranno sulle notizie delle sezioni corrispondenti (ad esempio, aprendo una notizia a tema cinema, potrete decidere di nascondere tutti i contenuti della sezione) mentre l'ultima verrà visualizzata cliccando su una qualsiasi notizia della categoria videogiochi.

Se volete riabilitare le notizie di queste sezioni, basta cliccare ancora una volta sull'icona a forma di freccia in una qualsiasi delle notizie che trovate in homepage.

In questo modo potrete personalizzare la pagina principale di Everyeye.it e visualizzare solamente le notizie delle categorie di vostro interesse. Se avete altri suggerimenti o indicazioni in merito potete lasciare un commento qui sotto oppure scrivere all'indirizzo supporto@everyeye.it