La redazione di GamerDose fa sapere di aver ricevuto nella notte un messaggio email da una certa "Shirley", la quale avrebbe segnalato la presenza di riferimenti alla piattaforma PC sul sito ufficiale di

Secondo quanto riportato (e come visibile nell'immagine pubblicata qui sotto), nel codice sorgente sarebbero presenti non solo le parole "PS4" e "Xbox One" ma anche "PC". A una prima verifica però, il riferimento sembra essere stato del tutto rimosso.

Al momento, Red Dead Redemption 2 è stato annunciato solamente per PlayStation 4 e Xbox One, Rockstar non ha mai confermato o smentito il possibile arrivo del titolo su Windows, restiamo quindi in attesa di saperne di più.