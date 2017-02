Nuovi scatti ci mostrano le ambientazioni di Prey

ha da poco pubblicato in rete una galleria di nuovi scatti per, che ci mostrano le ambientazioni del gioco ed alcuni luoghi che il protagonista dovrà visitare, e ci permettono di dare un primo sguardo alle atmosfere che caratterizzeranno questo attesissimo titolo.

Lasciandovi alla visione degli scatti, che trovate riportati in calce alla notizia, ricordiamo che l'uscita di Prey è prevista per il prossimo 5 maggio, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco è attualmente in sviluppo presso Arkane Studios (team famoso per la realizzazione di Dishonored), e sarà un reboot della serie.