Nuovi screenshot per la versione inglese di RPG Maker Fes

Nella giornata di oggiha pubblicato diversi screenshot della versione in lingua inglese di RPG Maker Fes , titolo che permetterà ai videogiocatori di creare le proprie avventure GDR.

Nelle immagini proposte dal publisher ci vengono mostrati i menu e alcuni degli asset e degli strumenti a disposizione, che ci danno una prima idea delle feature incluse. Avremo infatti la possibilità di personalizzare tutti gli aspetti del gioco, come ambientazioni, personaggi, parametri dei nemici e degli alleati, mosse finali, collisioni ed eventi speciali. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che RPG Maker Fes è già disponibile in Giappone e arriverà in Europa e Nord America nel corso della prossima estate, esclusivamente su 3DS.