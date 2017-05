Nuovi video gameplay per Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Dopo un primo video gameplay dedicato al livello Orange Asphalt , ecco chehanno diffuso altri due filmati di gioco dedicati a

I nuovi video gameplay, che trovate in cima e in calce all'articolo, ci permettono di dare uno sguardo a diversi livelli tratti da Crash Bandicoot 3 Warped, tra cui troviamo gli stage di Double Header e Gone Tomorrow.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Crash N. Sane Trilogy uscirà su PlayStation 4 il prossimo 30 giugno (apparentemente in esclusiva temporale). Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nuova Anteprima del gioco in via di sviluppo presso Vicarious Visions.