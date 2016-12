Nuovo artbook di 512 pagine per Persona 5

Grazie alla collaborazione fraè adesso disponibile su Amazon Japan un nuovo artbook dicomposto da ben 512 pagine, al prezzo di 3240 yen (circa 26,50 euro).

Fra le altre cose, nel libro saranno presenti alcuni bozzetti dei personaggi che ci mostreranno i cambiamenti subiti dal design con il passare del tempo; un'intervista inedita a Shigenori Soejima sui protagonisti del gioco e sul titolo in generale; diverse immagini in-game e lo storyboard del filmato di apertura. In calce alla notizia potete avere un assaggio dei suddetti contenuti, tuttavia se volete evitare spoiler di ogni tipo, vi consigliamo di evitare la visione. Persona 5 arriverà in Europa il 4 aprile 2017 su PS4 e PS3.