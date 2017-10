Nuovo spot TV giapponese per Attack on Titan 2 Future Coordinates

Recentementeha pubblicato su Youtube un nuovo spot televisivo dedicato ad, titolo incentrato sull'omonima serie animata in arrivo in Giappone il 30 novembre.

Attack on Titan 2: Future Coordinates è il sequel di sequel di Attack on Titan: Humanity in Chains. Questo secondo capitolo presenterà una grafica migliorata, un maggior numero di incarichi secondari in ogni modalità e nuove acrobazie da effettuare con il dispositivo di manovra tridimensionale. La modalità storia sarà basata sugli avvenimenti della seconda stagione, mentre la World Mode ci permetterà di creare il nostro personaggio e supporterà la co-op fino a 4 giocatori. Al momento non ci sono novità riguardo un eventuale arrivo in Occidente.