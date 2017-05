Nuovo story trailer per Get Even, il thriller in prima persona di The Farm 51

ha pubblicato un nuovo story trailer di, particolare thriller in prima persona che ci racconterà le vicende di Cory Black, un uomo che si risveglia senza memoria in un vecchio manicomio; il suo unico ricordo è una ragazza tenuta in ostaggio con una bomba legata al petto.

Il gioco sarà caratterizzato da una continua alternanza di stili e generi: come afferma Angelo De Martini nella nostra anteprima, "ci viene infatti inizialmente presentato come una classica avventura in prima persona dalle sfumature thriller, per poi declinarsi in un batter d'occhio in uno shooter molto essenziale; poco dopo sfrutta alcune soluzioni investigative alla Heavy Rain, per poi cambiare nuovamente registro e trasformarsi in una sottospecie di horror psicologico con un pizzico di puzzle solving". Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo ai lettori che Get Even sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2017 su PlayStation 4 e Xbox One e dal 26 maggio su PC.