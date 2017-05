Nuovo trailer per Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicles

ha pubblicato un nuovo trailer per, il quinto DLC diche introdurrà le riedizioni di 8 mappe tratte dalle modalità zombie dei precedenti capitoli sviluppati dallo studio californiano.

Il filmato ci mostra alcuni frammenti degli stage inclusi nel pacchetto: Nacht Der Untoten, Shi No Numa e Verruckt da World at War; Kino Der Toten, Ascension, Shangri-La e Moon dal primo Black Ops, Origins da Black Ops II. Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles sarà disponibile a partire dal prossimo 16 maggio su PlayStation 4 e arriverà dopo trenta giorni su PC e Xbox One. Per tutte le informazioni e i dettagli, rimandiamo all'apposita news.