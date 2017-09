Nuovo trailer per Dishonored: La Morte dell'Esterno

: Nella giornata di oggi,ha pubblicato il trailer "Il Bersaglio Definitivo" per, espansione stand-alone della serie action-stealth sviluppata da

Ha ucciso per denaro. Ha ucciso per principio. Ha ucciso per sopravvivere. Ma Billie Lurk ha una nuova ragione per dare la caccia al suo ultimo bersaglio: redenzione. In Dishonored: La Morte dell'Esterno, l'amato personaggio della serie è giocabile per la prima volta in assoluto, alle prese con un bersaglio unico: il misterioso e divino Esterno.

"Giusto o sbagliato che sia, Billie e il suo mentore Daud arrivano alla conclusione che l'Esterno sia responsabile di buona parte del caos che c'è al mondo", dice il direttore creativo Harvey Smith. "E credono che rimuovendo l'Esterno il mondo diventi un posto migliore e più sicuro."

Dishonored: La Morte dell'Esterno sarà pubblicato il 15 settembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC.