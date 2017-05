Nuovo trailer per Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo trailer per, il remake del secondo capitolo della saga uscito originariamente su NES nel lontano 1992.

Il filmato in questione ci offre una breve anteprima della trama del gioco e ci dà una prima infarinatura di alcuni degli aspetti che caratterizzano la produzione. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia sarà disponibile in Europa a partire dal 19 maggio esclusivamente su 3DS. Recentemente Nintendo ha dichiarato che questo sarà l’ultimo episodio principale sviluppato per la console portatile. Segnaliamo, infine, che sulle nostre pagine trovate l'unboxing della Limited Edition.