Snipperclips torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Il canale Youtube australiano diha pubblicato un nuovo trailer per, simpatico e ispirato puzzle game annunciato durante l'evento di presentazione di Switch del 13 gennaio.

Snipperclips sfrutterà le caratteristiche dei Joy-con proponendo un'esperienza perfetta per il multiplayer locale, che supporterà fino a quattro giocatori contemporaneamente. Sarà inoltre presente una modalità single player, di cui però al momento sappiamo ben poco. Osservando il filmato in apertura di notizia potete farvi un'idea della direzione artistica e del gameplay del titolo, che richiederà la collaborazione degli utenti al fine di risolvere puzzle via via più complicati. Snipperclips - Diamoci un taglio! uscirà a marzo esclusivamente su Nintendo Switch. Qui trovate le nostre prime impressioni.