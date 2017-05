NVIDIA annuncia un bundle con Rocket League per GeForce GTX e PC Desktop

: per festeggiare il Campionato Mondiale diche si terràa Los Angeles,, in partnership con, lancia un esclusivo bundle

Con l'acquisto di una scheda grafica oppure un PC desktop, tra cui un NVIDIA Battlebox Essential, oppure un notebook con GPU GeForce GTX 1060 o 1050, sarà possibile avere una copia gratuita di Rocket League.

GeForce GTX 1060 per i giochi in 4K

La GPU GeForce GTX 1060 è ricca di innovative tecnologie che la rendono ideale per Rocket League e altri titoli recenti. Assicura esperienze sorprendenti in 4K a oltre 60 FPS con settaggi 'ultra' in Rocket League. La GeForce GTX 1060 è la GPU consigliata anche per Battlefield 1, For Honor, Mass Effect: Andromeda, Tekken 7, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e molti altri titoli famosi. Diversi benchmark in-game dimostrano che la GeForce GTX 1060 offre le migliori prestazioni della sua categoria. La scheda grafica GeForce GTX 1060 è anche il cuore dei nuovi PC NVIDIA BattleBox Essential presentati la scorsa settimana.

GeForce GTX 1050 per giochi a 1080p

La GeForce GTX 1050 e 1050 Ti offrono una esperienza con Rocket League a 1080p davvero incredibile con "settaggi ultra" e assicurano oltre 60 FPS. Grazie a NVIDIA Game Ready, sono in grado di assicurare il meglio a 1080p anche con altri noti titoli, quali, ad esempio, OverWatch, DOTA2 e Heroes of the Storm.

GeForce GTX, la piattaforma Gaming Definitiva

La piattaforma GeForce GTX equipaggia i PC con tecnologie e funzionalità eslcusive NVIDIA, tra cui GeForce Experience, o Game Ready drivers, NVIDIA Ansel technology, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA ShadowPlay Highlights, NVIDIA GameWorks, NVIDIA G-Sync e molto altro.