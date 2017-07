NVIDIA annuncia la disponibilità dei nuovi driver Game Ready per Lawbreakers

: I nuovi driver, disponibili da oggi, supporteranno, inoltre, l'upgrade ultra-graphics di EVE Valkyrie, la versione Early Access di, la pubblicazione ufficiale di

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready di NVIDIA offrono le migliori esperienze a chi gioca con GeForce, dal momento che il team di ingegneri di NVIDIA lavora fino all'ultimo minuto per garantire le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come tutti i driver Game Ready, anche i nuovi in uscita oggi, che offrono supporto a LawBreakers, ARK: Survival Evolved, Dark and Light e Hellblade Senua's Sacrifice, dispongono della certificazione WHQL di Microsoft, come ulteriore garanzia di qualità.

Pronto per condividere i tuoi miglior momenti di gioco?

I nuovi Game Ready offrono supporto a tre titoli che integrano tecnologie NVIDIA Gameworks e, in particolare, Lawbreakers per NVIDIA ShadowPlay Highlights, mentre ARK Survival Involved and Dark and Light integrano NVIDIA Ansel.

NVIDIA Highlights, presente per la prima volta su Lawbreakers, scatta foto e registra video in automatico delle tue più importanti conquiste. Essendo integrato nel gioco stesso, sa quando precisamente si verifica il momento magico e lo registra in automatico utilizzando la tecnologia ShadowPlay. Quando la sessione di gioco è terminata, ShadowPlay Highlights presenta il proprio Highlight Reel, così da poter rivivere i momenti migliori e condividerli eventualmente con gli amici via Facebook, YouTube, oppure Imgur. Ansel è una tecnologia rivoluzionaria che permette di scattare foto in-game, consentendo di comporre scatti da ogni angolazione, applicare filtri in post-produzione, catturare immagini HDR ad alta fedeltà e condividere i tuoi scatti a 360° via smartphone, PC oppure con visori VR.

Fortnite Early Access: Game Ready prima del lancio

Si dice spesso che la prima impressione è quella che conta e questo vale anche per i giochi. Per questo NVIDIA fa il possibile affinché la prima impressione di un titolo sia la migliore possibile, anche se il gioco è ancora in fase di sviluppo e per questo motivo, infatti, ha voluto includere nei nuovi driver Game Ready anche il supporto alla versione "early access" di Fortnite.

Essendo uno sparatutto d'azione, Fortnite rende al meglio a 60 frame al secondo o sup, e con le GPU della serie GeForce GTX 10 puoi farlo senza problemi Alla risoluzione di 1920x1080, con una GeForce GTX 1060 i nostri test hanno superato i 60 FPS, mentre alla risoluzione di 2560x1440 la GeForce GTX 1070 è la GPU più indicata. A 3840x2160, invece, la GeForce GTX 1080 Ti sarà la scelta giusta, anche se si dovrà leggermente abbassare il livello di dettaglio di alcuni settaggi per mantenere un solido 60 FPS.



Utilizzando GeForce Experience, potrai ottenere Mass Effect Andromeda

Per premiare i giocatori che scelgono GeForce, abbiamo deciso di regalare alcune copie di Mass Effect Andromeda a una selezione di utilizzatori di GeForce Experience. I vincitori saranno avvisati tramite notifica di GeForce Experience Martedì 1 Agosto.

Questa è soltanto l'ultima iniziativa volta a premiare gli utilizzatori di GeForce Experience e fa seguito a numerosi altre iniziative nei mesi precedenti in cui si è fatto omaggio di notebook VR Ready di MSI, sistemi HTC Vive, GPU GeForce GTX 1080 Ti, SHIELD Android TV e le versioni complete di Overwatch, Gear of War 4, Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs 2, For Honor e molto altro.