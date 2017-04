NVIDIA annuncia la GeForce GTX Challenge: tutti i dettagli

(ROG), entrambe importanti attori del mondo del PC gaming, annunciano, un torneo su laptop organizzato dalle due aziende che si svolgerà il 29 Aprile a partire dalle ore 13:30.

Questa prima edizione si terrà presso STUDIO ESL a Parigi e vedrà sfidarsi per sei ore consecutive tre team composti da noti Youtuber e streamer francesi, italiani e spagnoli. Le squadre avranno a disposizione gli ultimi modelli di notebook gaming della serie ROG, tutti equipaggiati con le GPU GeForce GTX Serie 10, basate su architettura Pascal e in grado di assicurare prestazioni elevatissime con tutti i giochi di ultima generazione, rappresentando oggi lo stato dell'arte in fatto di GPU mobile.

3 nazioni, 8 sfide, 1 solo vincitore

Presso l'esclusivo STUDIO ESL di Parigi, tre squadre composte da quattro noti giocatori provenienti da Francia, Spagna e Italia si scontreranno su otto titoli: For Honor e Trials Fusion di Ubisoft, Overwatch e HearthStone di Blizzard Entertainment, Mass Effect Andromeda e Plants vs. Zombies 2 di EA, CS:GO di Valve e Rocket League di Psyonix. Sarà una maratona di sei ore in diretta su Twitch, che vedrà protagonisti anche alcuni dei giochi più famosi, tutti giocati sui notebook ASUS ROG G752VS dotati di GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 e processore Intel Skylake-K Core i7, che offriranno il massimo delle performance con ogni titolo.

Come sostenere la squadra italiana

Ogni team dovrà cimentarsi con vari giochi che richiedono differenti abilità e il pubblico potrà votare per attribuire delle penalità all'una o all'altra squadra. Tutti i fan italiani di NVIDIA e ASUS sono, quindi, invitati a sostenere e aiutare il team azzurro che sarà composto da Blink46, Croix89, XFelicia e Pow3R, tutti appassionati di videogame, proplayer e star di Youtube, riuniti per la prima volta con l'obiettivo di sbaragliare gli avversari e portarsi a casa il premio finale.

Il torneo sarà trasmesso in diretta e commentato da due caster di eccezione, Terenas e Kurolily, sul canale Twitch di NVIDIA Italia e i fan potranno commentare e condividere sui propri canali Social utilizzando l'hashtag #GTXChallengeIT. È possibile registrarsi per non correre il rischio di dimenticarsi di seguire quest'imperdibile e divertente maratona ricevendo via mail una notifica quando starà per iniziare.

Tante offerte speciali in occasione del torneo

In collaborazione con Next, partner ufficiale per l'Italia dell'evento, e con ASUS ROG, NVIDIA darà la possibilità di approfittare, per un periodo di tempo limitato, di diverse offerte speciali su schede grafiche GeForce GTX, PC Desktop assemblati e prodotti in bundle. GeForce GTX Challenge rappresenta anche una grande festa con cui celebrare il gaming su PC, oramai riconosciuto da molti come la piattaforma per i videogiochi più aperta e dinamica, le cui vendite sono a dir poco esplose nel 2016, facendo registrare ben un +30% (Fonte: L’Essentiel du jeu vidéo, SELL, Febbraio 2017). Il numero di giochi per PC ha già sorpassato quello di tutte le altre piattaforme e GeForce GTX è oggi il primo brand del mercato, con oltre 100 milioni di PC equipaggiati con una scheda GeForce GTX nel mondo.