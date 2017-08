NVIDIA annuncia novità su PES 2018, Shadow of War e GeForce Experience

ha tenuto una conferenza pre Gamescom per illustrare le novità gaming in arrivo nella prossima stagione. Dopo aver annunciatoin collaborazione con, la compagnia ha rivelato nuovi dettagli anche su

NVIDIA, Warner Bros Interactive Entertainment e Monolith Productions annunciano che stanno collaborando sulla versione per PC di Shadow of War che disporrà di NVIDIA Ansel. NVIDIA sta lavorando cob Monolith per integrare altre funzionalità avanzate, tra cui l'HDR. NVIDIA sta collaborando inoltre con Konami per integrare la tecnologia Ansel di GeForce Experience su Pro Evolution Soccer 2018. PES 2018 sarà così il primo gioco di sport a supportare Ansel.

GeForce Experience diventa ancora più utile e divertente!

GeForce Experience si arricchisce di nuove modalità con cui i giocatori possono personalizzare, "catturare" e condividere le loro esperienze di gioco:

AI Style Transfer, che consente ai giocatori, tramite l'Intelligenza Artificiale, di personalizzare con lo stile del loro artista preferito i propri scatti ingame

Miglioramenti con Facebook Live tramite GeForce Experience.

Oltre a ciò, come già riportato sopra, le novità relative a GeForce Experience riguardano anche il supporto di ShadowPlay Highlights da parte di PlayerUnknown's Battlegrounds e Final Fantasy XV e il supporto di NVIDIA Ansel da parte di Pro Evolution Soccer 2018, Final Fantasy XV e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.