NVIDIA annuncia nuovi bundle dedicati a For Honor e Ghost Recon Widlands

annuncia il nuovo bundleche prevede che chi acquisterà da oggi una GeForce GTX 1080 o GTX 1070 oppure un PC Desktop o notebook con una delle due GPU menzionate potrà scegliere di ricevere in omaggiooppure

For Honor è un titolo d’azione single player e multiplayer particolarmente frenetico e immersivo con protagonisti vichinghi, cavalieri e samurai che combattono corpo a corpo all’arma bianca, richiedendo strategia e riflessi rapidi. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands è il primo sparatutto militare ambientato in un enorme e pericoloso mondo liberamente esplorabile, dove giocare in solitaria o con un team fino a tre amici in co-op. Puoi creare e personalizzare il tuo Ghost, le armi e molto altro in totale libertà.

Ma le novità non sono finite. Infatti, con questo nuovo bundle NVIDIA, la procedura di riscatto del codice gioco gratuito sarà notevolmente semplificata, dal momento che sarà possibile farlo tramite GeForce Experience, evitando quindi lunghe procedure di log-in e l’inserimento di nuovi dati. Basterà, quindi, inserire il codice su GeForce Experience e scegliere il gioco preferito per aggiungerlo direttamente sul proprio account Uplay. Per maggiori dettagli vi rimandiamo a questo indirizzo.