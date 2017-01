NVIDIA GeForce Now arriverà su PC e Mac a marzo

ha annunciato che il servizio di streamingarriverà su PC e Mac a marzo. Fino ad oggi disponibile solamente per i dispositivi della famiglia, la piattaforma di cloud gaming sarà presto accessibile anche su Windows e sui computer della mela.

Durante la conferenza NVIDIA al CES 2017, Jen-Hsun Huang ha mostrato le potenzialità di GeForce Now giocando con Rise of the Tomb Raider su Mac. GeForce Now sarà disponibile da marzo 2017 in Nord America con prezzi a partire da 25 dollari per 20 ore di gioco, al momento non ci sono notizie precise riguardo i costi e il lancio nel vecchio continente.