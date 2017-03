NVIDIA: l'offerta Preparati alla Battaglia è stata prolungata fino al 18 aprile

: Grazie al successo finora ottenuto dal bundle "", che prevede un codice omaggio diper chi acquista una GeForce GTX 1080 o GTX 1070 oppure un PC Desktop o notebook basato sulle medesime GPU,ha deciso di estendere la durata dell'offerta e ampliarla a un altro modello.

Il bundle, infatti, resterà valido per 3 ulteriori settimane, terminando, quindi, il 18 Aprile 2017, e sarà esteso a tutti coloro che acquisteranno anche una GeForce GTX 1060 o un notebook o desktop equipaggiato con questa GPU.

I titoli di Ubisoft inclusi nel bundle "Preparati alla battaglia", Ghost Recon Wildlands e For Honor, offrono anche un'eccellente dimostrazione delle tecnologie esclusive NVIDIA. Ghost Recon Wildlands è il primo gioco dotato degli effetti NVIDIA Turf che consentono di far apparire l'erba più realistica che mai.

For Honor è un perfetto esempio della spettacolarità del 4K, oltre che della funzionalità NVIDIA Surround e del pieno supporto a NVIDIA DSR. Infine, entrambi questi titoli supportano NVIDIA Ansel, una tecnologia esclusiva, che permette di fare scatti in game da qualsiasi angolazione e che offre numerose funzionalità avanzate (filtri post-produzione, cattura 360° etc) per creare e poter condividere immagini sorprendenti dei momenti di gioco più belli.