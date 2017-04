Nvidia mostra la nuova tecnologia "Flow" per la resa realistica di fuoco e fumo

Quest'oggiha pubblicato sul proprio canale Yotube un filmato in cui ci presenta "", la nuova tecnologia di GameWorks nata allo scopo di simulare realisticamente la fisica e l'aspetto dei combustibili liquidi, del fuoco e del fumo.

Il filmato in apertura di notizia può darvi un'idea dei risultati raggiunti. La dimostrazione supporta collisioni in real-time con gli elementi ambientali, inoltre le valvole per l'emissione di carburante sono liberamente modificabili. La demo tecnica mostrata in questa occasione sfrutta le DirectX 12, la tecnologia però è compatibile anche con le DirectX 11 e sarà implementata nell'Unreal Engine 4 durante il secondo trimestre del 2017. Cosa ne pensate? Per maggiori informazioni, vi consigliamo di vistare il sito ufficiale.