NVIDIA presenta la GeForce Cup 2017

presenta oggi l'edizione 2017 della, dedicata a tutti i fan di. Le registrazioni online per il primo dei quattro turni di qualificazione per lainizieranno l'8 Aprile e saranno aperti a giocatori di tutte le nazionalità, sia appassionati che professionisti.

Le quattro squadre vincitrici si batteranno contro i team invitati, Fnatic Academy, PENTA Sports, Space Soldiers e Team Kinguin, nel torneo principale per cercare di vincere fino a $30,000 del montepremi messo in palio.

Il torneo sarà trasmesso in diverse lingue, tra cui l'Italiano sul canale Twitch di NVIDIA Italia. Le finali della GeForce Cup si terranno il 27 e 28 Maggio a Wroclaw in Polonia in occasione dell evento eSport Now 2017 a ingresso libero. Il torneo sarà sponsorizzato da Aorus, Gigabyte e Ace con i prodotti gaming della linea Predator.