NVIDIA presenta la nuova Shield TV con supporto per i contenuti video 4K

Dopo aver annunciato l'arrivo di GeForce Now su PC e Mac, NVIDIA ha annunciato al CES di Las Vegas la nuova versione di Shield TV, disponibile a fine gennaio in Nord America, al prezzo di 199.99 dollari per il modello Standard (16 GB), in arrivo anche la versione Pro da 500 GB ad un prezzo ancora da definire.

La nuova Shield TV supporta lo streaming 4K HDR per quanto riguarda i contenuti video e permette di accedere all'intera libreria 4K di Netflix, Google Play, Vudu e Amazon Video, in quest'ultimo caso con l'aggiunta della compatibilità HDR. Shield TV supporta ora Google Assistant e Amazon Echo Dot, inoltre il nuovo controller è stato leggermente ridisegnato ed è ora più leggero del 40% rispetto al modello precedente.

Migliorato e ampliato anche il catalogo dei giochi compatibili, Ubisoft ha annunciato che porterà tre titoli della sua line-up su Shield TV, ovvero Watch Dogs 2, Assassin's Creed Syndicate e For Honor. Nel momento in cui scriviamo non ci sono notizie riguardo l'arrivo del dispositivo nel nostro paese, restiamo quindi in attesa di informazioni in merito.