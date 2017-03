NVIDIA pubblica i Driver Game-Ready ottimizzati per Mass Effect: Andromeda

NVIDIA ha da poco pubblicato i nuovi Driver Game-Ready (378.92) allo scopo di ottimizzare l'esperienza di gioco nel nuovo RPG di BioWare: Mass Effect Andromeda. In aggiunta, l'aggiornamento migliorerà le prestazione di RockBand VR per i dispositivi di realtà virtuale Oculus Rift.

L'accoglienza del gioco di ruolo Sci-Fi da parte della critica internazionale non si è rivelata eccezionale, con punteggi piuttosto discordanti tra loro. Inoltre, rimane piuttosto evidente lo scoramento da parte dei fan della saga a causa delle animazioni facciali e di movimento di dubbia qualità. In questo documento potete trovare tutti i cambiamenti apportati nella versione 378.92 dei Driver Game-Ready, e se ne consiglia l'installazione per godere della migliore esperienza di gioco su Mass Effect: Andromeda.

Per maggiori informazioni sul nuovo capitolo della saga di BioWare, disponibile dal 23 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.