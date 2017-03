NVIDIA pubblica i nuovi Driver Game Ready ottimizzati per i giochi DirectX 12

è disponibile da oggi, alzando notevolmente l'asticella delle performance nel gaming, e contemporanementepubblica i nuovi, focalizzati a migliorare le performance con i giochi

Oltre a ciò, con i nuovi driver l'esclusiva tecnologia NVIDIA Ansel arriva anche su Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

I giochi DirectX 12 mettono il turbo

NVIDIA ha investito oltre 500 anni di lavoro ingegneristico per offrire la piattaforma di sviluppo più completa per i giochi DirectX 12. Alla GDC, la scorsa settimana, NVIDIA ha presentato una raccolta di risorse dedicate agli sviluppatori e finalizzate ad assicurare un sostanziale miglioramento delle performance, effetti multipli per rendering e simulazione e molto altro per supportare al meglio la creazione di giochi ottimizzati per DirectX 12.

Questa raccolta comprende anche una versione aggiornata di NVIDIA GameWorks SDK e NVIDIA VRWorks SDK, nuovi strumenti di sviluppo e l'annuncio dei nuovi driver Game Ready. I nuovi driver Game Ready sono ottimizzati per i giochi DirectX 12. Ridefinendo il codice dei driver e lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori di giochi, NVIDIA ha dimostrato di essere in grado di assicurare un incremento medio delle performance del 16% con i titoli DirectX 12. I dati in dettaglio:

Ashes of the Singularity - 9%

Gears of War 4 - 10%

Hitman - 23%

Rise of the Tomb Raider - 33%

Tom Clancy's The Division- 4%

NVIDIA Ansel arriva anche su Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

I nuovi driver fanno di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands l'ultimo gioco in ordine di tempo a integrare NVIDIA Ansel. Ansel è una tecnologia ricoluzionaria per catturare scatti in-game. Occorre pensare ad Ansel come se fosse una macchina fotografica integrata in ogni esperienza di gioco, che consente di immortalare il gameplay come mai prima d'ora. Nei titoli che offrono supporto ad Ansel, i giocatori possono infatti muovere questa "fotocamera virtuale" in ogni angolo, applicare filtri, fare scatti a 360° con i giochi VR e molto altro.

Ansel è già supportata dai seguenti titoli: ARK: Survival Evolved, Conan Exiles, Dishonored 2, Mirror's Edge Catalyst, Obduction, Paragon, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3 Wild Hunt e The Witness. Sarà disponibile anche su alcuni giochi di prossima uscita tra cui Lawbreakers e Mass Effect: Andromeda. Recentemente è stata, inoltre, introdotta come plug-in anche nell'engine di Unity e di Unreal e presto arriverà anche su Amazon Lumberyard.

Driver Game Ready sempre aggiornati per offrire la miglior esperienza di gioco

Disponibili già dal giorno del lancio dei nuovi giochi, se non addirittura prima, i driver NVIDIA Game Ready garantiscono la miglior esperienza di gioco possibile per i giocatori di questi titoli su GeForce. Gli ingegneri NVIDIA lavorano, infatti, spesso fino all'ultimo minuto prima del lancio per massimizzare le prestazioni e assicuare un gameplay perfetto. Come ulteriore conferma dei livelli qualitativi, i driver sono anche certifiati WHQL da Microsoft. Sebbene assicurare la miglior qualità possibile già al momento del lancio sia prioritario, i titoli continuano sempre a migliorarsi con nuovi contenuti e feature tramite patch e DLC. I driver Game Ready offrono supporto a tutte le principali novità nei giochi per offrire la miglior esperienza possibile sempre.