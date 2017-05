NVIDIA pubblica i nuovi driver Game Ready ottimizzati per Prey e Battlezone VR

ha pubblicato oggi nuovi driverottimizzati pere per il nuovo aggiornamento di maggio di

Game Ready per Prey

Già disponibili nella giornata precedente al lancio, i driver NVIDIA Game Ready offrono ai giocatori Prey su GeForce le migliori esperienze di gioco poiché gli ingegneri NVIDIA lavorano fino all'ultimo minuto possibile alla perfetta ottimizzazione del gameplay. Ulteriore sigillo di qualità di ogni driver Game Ready è poi il WHQL-certified di Microsoft.

Game Ready segue sempre l'evoluzione dei giochi

L'aggiornamento di Maggio di Gear of War 4, che introduce due nuove mappe e il supporto multi-GPU, rappresenta un perfetto esempio di come NVIDIA supporti attraverso i driver Game Ready i titoli per lungo tempo, per continuare a offrire sempre le migliori esperienze di gioco possibili.

Sempre pronti per la VR

BattleZone è un titolo VR e che trae grandi benefici dai driver Game Ready. Avere a disposizione la migliore qualità possibile già nel giorno del lancio è importante, ma per un gioco VR lo è ancora di più. Problemi a livelli di giocabilità o bug, infatti, possono rovinare irrimediabilmente le sensazione d'immersività e in generale l'esperienza con la VR. Il programma Game Ready a offre le migliori esperienze possibili ottimizzando le prestazioni e le latenze, aspetti particolarmente importante per poter assaporare al meglio il Virtual Reality gameplay.