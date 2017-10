ha reso disponibili i nuovi driverche includono una serie di ottimizzazioni per. Secondo quanto dichiarato, i driverpermettono di ottenere un buon incremento prestazionale con il gioco di, con un boost compreso tra il 15 e il 25%, a seconda della propria GPU e della configurazione utilizzata.

Le novità però non finiscono qui perchè i nuovi driver contegono anche i profili per La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, The Evil Within 2 e Arktika, inoltre viene aggiunto il supporto SLI per Lawbreakers, Shadow of War, The Evil Within 2, We Happy Few, Nex Machina, ReCore, RiME e Tekken 7.

Infine, NVIDIA segnala l'introduzione del supporto per OpenGL 4.61, GameStream in HDR, Fast Sync in SLI e degli Shader Model 6.0 per le DirectX 12.