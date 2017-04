NVIDIA pubblica i nuovi driver ottimizzati per Batman Arkham VR e Dawn of War 3

: NVDIA ha reso disponibili i nuovi driver Game Ready per Heroes of the Storm 2.0 e Warhammer 40,000 Dawn of War 3 e per tre nuovi giochi VR: Batman Arkham VR, Rick and Morty Virtual Rick-ality e Wilson’s Heart.

Gli appassionati di Warhammer 40,000: Dawn of War 3 apprezzeranno sicuramente questi nuovi driver Game Ready, che sono davvero in grado di assicurare la miglior esperienza di gioco agli utenti GeForce. NVIDIA, infatti, ha lavorato fino all'ultimo per ottimizzare le performance e offrire un gameplay perfetto. Come ulteriore garanzia di qualità, tutti i driver Game Ready sono certificati WHQL da Microsoft.

I fan di Heroes of the Storm hanno aspettato molto l'update 2.0 e NVIDIA ha fatto in modo di ricompensare la loro attesa. I driver Game Ready offrono, infatti, supporto costante a ogni titolo icon l'obiettivo di garantire sempre la miglior esperienza di gioco. Se è importante assicurare i più elevati livelli qualitativi già al momento del lancio del gioco, lo è ancora di più per i titoli VR, perchè eventuali problemi nel gameplay o bug possono interrompere l'immersività e peggiorare decisamente l'esperienza con la VR. I nuovi driver Game Ready di NVIDIA offriranno le migliori esperienze di realtà virtuale con Batman Arkham VR, Rick and Morty Virtual Rick-ality e Wilson’s Heart.