NVIDIA pubblica i nuovi driver VR per Project Cars 2 e EVE Valkyrie: Warzone

ha annunciato la disponibilità di nuovi driverche garantiranno un'esperienzaottimale cone per la open beta di

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready offrono le migliori esperienze a chi gioca con GeForce, dal momento che il team di ingegneri di NVIDIA lavora fino all'ultimo minuto per garantire le migliori performance e un gameplay perfetto.

Un altro aspetto importante dei driver Game Ready è quello di rappresentare la via preferenziale per includere sempre nuove funzionalità, e in questo caso viene aggiunto il supporto a NVIDIA ShadowPlay Highlights e NVIDIA Ansel in Raiders of the Broken Planet e quello di ShadowPlay Highlights per i giocatori di Paragon.

In aggiunta, quest'ultima versione dei driver assicura il supporto per EVE Valkyrie: Warzone di Multi-Res Shading (MRS), un'innovativa tecnica di rendering, e offre supporto all'open beta di Call of Duty: WWII.

NVIDIA , infine, annuncia che il 28 Settembre metterà a disposizione 50.000 copie di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor per gli utilizzatori di GeForce Experience.