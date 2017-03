NVIDIA pubblica un nuovo tech trailer di Mass Effect Andromeda

ha pubblicato un nuovo trailer in 4K HDR incentrato sul rapporto tra la tecnologia e il gioco. Il video parla di tecnologie integrate nel nuovo Action RPG dicomee dell'utilizzo del

Il video contiene interviste esclusive con gli sviluppatori e immagini del gameplay di Mass Effect Andromeda in 4K HDR.

L'impiego di Ansel da parte degli sviluppatori

Insieme all'HDR, Mass Effect: Andromeda utilizza la tecnologia NVIDIA Ansel. Il video sottolinea il fatto che Ansel non è solo uno strumento per gli utilizzatori, ma è stato anche utilizzato nel processo di sviluppo di Mass Effect Andromeda. Il team che lo ha sviluppato è entusiasta del fatto che sia possibile condividere la loro arte con il mondo proprio attraverso Ansel.

NVIDIA Ansel è un modo nuovo e rivoluzionario di catturare scatti in-game ed è supportato anche da altri titoli, tra cui ARK Survival Evolved, Conan Exiles, Dishonored 2, Mirror's Edge Catalyst, Obduction, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3 Wild Hunt e The Witness. Recentemente è stato inserito su Unity Engine e Ureal Engine sotto forma di plug-in.

NVIDIA e BioWare stanno lavorando insieme per rendere davvero speciale la versione per PC di Mass Effect Andromeda. La collaborazione con BioWare, infatti, verte su diversi aspetti di Mass Effect Andromeda inerenti le più recenti tecnologie per assicurare massima stabilità e prestazioni e riguarda anche G-Sync e GeForce Experience.

Requisiti PC GPU

Electronic Arts e BioWare hanno rivelato le i requisiti su PC per Mass Effect: Andromeda, ossia la presenza di una GeForce GTX 1060. Se si desidera qualcosa di più in fatto di possiibilità di impostazioni o risoluzione, GeForce GTX 1070, GTX 1080 o GTX 1080 Ti rappresentano sicuramente delle ottime opzioni.