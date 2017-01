La nuova NVIDIA Shield TV arriva in Italia

, il media streamer open-platform basato sulle ultimissime tecnologie per il visual computing che offre ineguagliabili esperienze di streaming, con i giochi e con l'AI, è in vendita da oggi in diversi paesi Europei, tra cui l'Italia.

La nuova NVIDIA Shield TV, che si propone di offrire la migliore e più completa esperienza di intrattenimento in salotto, si caratterizza per essere particolarmente compatta (40% più piccola del modello precedente) e per disporre sia del telecomando sia di un controller completamente rinnovato nella dotazione di serie.

Performance elevatissime e Media Streamer 4K HDR

Shield TV assicura la più completa offerta di media in 4K, tra cui Netflix, YouTube e Google Play Movies. Anche la TV ufficiale di YouTube sarà disponibile nei prossimi mesi su Shield TV con esperienze particolarmente immersive e a 360 gradi.

Gaming allo stato dell'arte

Shield TV è l'unico media streamer a poter vantare una concreta vocazione per il gaming e un ricco assortimento di titoli. La sua libreria di giochi dispone oggi di migliaia di titoli e Ubisoft sarà presto pronta con un ricco catalogo di grandi successi tra cui Watch Dogs 2, Assassin's Creed Syndicate, FarCry Primal, The Division, For Honor e tanti altri. I nuovi giochi Ubisoft saranno disponibili per Shield TV simultaneamente al loro rilascio nella versione per PC.

NVIDIA sta, inoltre, costantemente ampliando GeForce Now con l'arrivo di nuovi giochi quasi ogni settimana, come il nuovo No Man's Sky di Hello Games appena inserito a catalogo. Infine, continuano ad arrivare anche titoli di grande successo in modalità nativa per Shield TV e tra i prossimi ci saranno: The Witness, Tomb Raider e Shadowgun Legends. L'ultimo è disponibile già ora su Google PlayStore.

AI a casa

Nei prossimi mesi Shield TV sarà dotata di una serie di funzionalità di intelligenza artificiale che trasformeranno l'home entertainment:

Google Assistant integration su TV. Google ha ottimizzato l'esperienza su grande schermo con risposte visive e audio. E' possibile utilizzare i comandi vocali per sostituire i click sul telecomando per la ricerca di contenuti, la messa in pausa, l'avanzamento veloce o il riavvolgimento. Inoltre, Google AI può aiutare in modo più efficiente nella ricerca di contenuti e nelle risposte alle domande.

Integrazione con SmartThings Hub tecnology, che trasforma istantaneamente SHIELD in un hub per la smart home in grado di connettersi con centinaia di dispositivi domestici intelligenti.

NVIDIA SPOT, un microfono AI opzionale in grado di rendere SHIELD la spina dorsale della casa digitale, estendendo il controllo intelligente in tutta la casa.

Prezzi e disponibilità

Shield TV è disponibile da oggi in Italia e in altri paesi europei, negli Stati Uniti e Canada al prezzo, per il nostro paese, di 229,99 Euro, che comprende anche il game controller e il telecomando. Shield TV Pro sarà disponibile verso fine mese completa di controller, telecomando con jack per cuffie e 500GB di storage. Il nuovo controller è in vendita anche separatamente al prezzo di 69,99 Euro.