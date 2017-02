NVIDIA: svelati i programmi per la GDC 2017

Laè dietro l'angolo esi prepara a fornire agli sviluppatori l'aiuto necessario per spingere ai limiti le loro creazioni. Un grande hardware ha bisogno di grandi contenuti ed è proprio per questo cheha deciso di dedicare energie nel fornire ai creativi tutti gli strumenti per rendere migliori i loro giochi.

GDC 2017 è frutto dell'impegno in questo ambito di NVIDIA, che sarà a disposizione presso lo stand #824, dove si terranno 16 sessioni sponsorizzate. Uno dei temi principali che verranno trattati sarà quello della AI/Deep Learning applicato allo sviluppo dei giochi, alla grafica e alla VR. AI e Deep Learning stanno, infatti, già rivoluzionando il computing moderno e NVIDIA ha deciso di portarli anche nell'ambito dello sviluppo dei giochi.

Le sessioni di NVIDIA GDC 2017 dedicate al Deep Learning saranno così articolate

Mercoledì, 9:30-10:30 AM | Introduction to Deep Learning

Mercoledì, 11:00-12:00 PM | Zoom, Enhance, Synthesize! Magic Image Upscaling and Material Synthesis using Deep Learning

NVIDIA è attivamente impegnata oramai da parecchi anni nel mondo dei videogiochi, investendo in questo settore attraverso una combinazione di strumenti, tecnologie, sforzi ingegneristici e supporto agli sviluppatori. Le sessioni di NVIDIA GDC 2017 dedicate alla grafica, all'elaborazione e alla VR saranno così articolate:

Sessioni Grafica

Lunedì, 10AM-5PM | Advanced Graphics Tech Day

Mercoledì, 3:30-4:30 PM | Watch Dogs 2 - PC Version Success Story with NVIDIA

Mercoledì, 5:00-6:00 PM | DirectX 12 Case Studies

Giovedì, 2:00-2:30 PM | Adding photo mode to your game with NVIDIA Ansel

Giovedì , 3:00-3:30 PM | NVIDIA Aftermath: A new way of debugging crashes on the GPU

Giovedì, 4:00-5:00 PM | NVIDIA GameWorks Animation Technologies in Unreal Engine 4

Giovedì, 5:30-6:30 PM | Real-Time Rendering Advances from NVIDIA Research

Venerdì, 10:00-11:00 AM | NVIDIA Vul kan Update / Vulkan GPU Work Creation

Venerdì, 11:30-12:00 PM | How to Stream Your Game to Millions with GeForce NOW

Venerdì, 1:30-2:30 PM | The Witness on Android - Post Mortem

Sessioni Elaborazione

Giovedì,10:00-11:00 AM | D3D Async Compute for Physics: Bullets, Bandages, and Blood

Giovedì,11:30-12:30 PM | Game Physics on the GPU with NVIDIA PhysX 3.4

Sessioni VR

Mercoledì, 12:30-1:30 PM | Photogrammetry for Games; Art, Technology and Pipeline Integration for Amazing Worlds

Venerdì, 12:15-1:15 PM | Accelerating your VR Games with VRWorks

Venerdì, 3:00-4:00 PM | VR Best Practices: Putting the fun in VR Funhouse

Oltre a fornire strumenti e risorse agli sviluppatori, NVIDIA ha creato un team dedicato di oltre 300 grafici e ingegneri che creano e implementano tecnologie all'avanguardia per il gaming. Gli ingegneri NVIDIA che si occupano di effetti visivi compiono ricerche nell'ambito della grafica finalizzate alla creazione di librerie, strumenti di sviluppo, documentazione ed esempi di codice sorgente lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori di giochi. Il team NVIDIA, inoltre, ha collaborato con loro per lo sviluppo di SDK multi-piattaforma, librerie e strumenti per portare l'esperienza PC su altre piattaforme.