ha annunciato chesarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation VR il prossimo 29 agosto, in vendita al prezzo di 29,99 euro. Il bundle conterrà entrambe le versioni: una Standard e una pensata per funzionare con il visore di

Tutti coloro che effettueranno il preordine sul PlayStation Store (disponibile a breve) riceveranno un pacchetto contenente temi e avatar. Obduction è una nuova avventura Sci-Fi realizzata dagli autori di Myst, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione della versione PC.

Al momento non è previsto il lancio di una versione retail di Obduction per PlayStation 4, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni in merito.