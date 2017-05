Dopo la discreta accoglienza ricevuta con, gli sviluppatori dihanno confermato di essere attualmente al lavoro su un nuovo progetto:, un horror cyberpunk in arrivo quest'estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One, come dichiarato oggi da Rafal Basaj di

Il concept di Observer ruoterà interamente attorno ad una particolare domanda: "Cosa faresti se le tue paure venissero hackerate?". Come dichiarato da Basaj, "il team di sviluppo ha imparato molto da Layers of Fear", ed è ora intenzionato ad esplorare "un nuovo tipo di horror game", con maggiori implicazioni "cerebrali e psicologiche".

Observer uscirà durante quest'estate su PC, PS4 e Xbox One.