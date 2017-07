Observer: il nuovo survival horror cyberpunk degli autori di Layers of Fear esce il 15 Agosto

Lo sviluppatoree il publisherhanno comunicato la data di lancio di: il nuovo survival horror cyberpunk degli autori diuscirà il prossimo 15 Agosto su. Pubblicato il trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Il concept di Observer ruoterà attorno alla seguente domanda: "Cosa faresti se le tue paure venissero hackerate?". Come dichiarato dal PR Rafal Basaj, "il team di sviluppo ha imparato molto da Layers of Fear", ed è ora intenzionato ad esplorare "un nuovo tipo di horror game", con maggiori implicazioni cerebrali e psicologiche che metteranno a dura prova la sensibilità del giocatore. L'ambientazione pescherà a piene mani dall'immaginario cyberpunk e dalle atmosfere dell'Est Europa (ricordiamo che il team di sviluppo è polacco), come potete notare nelle immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Observer sarà disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4 a partire dal prossimo 15 Agosto.