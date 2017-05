Obsidian commenta la notizia di SEGA e delle vecchie IP: c'entra Alpha Protocol?

Oggi vi abbiamo riportato cheha intenzione di creare nuovi giochi e di rispolverare le vecchie IP. La notizia è stata commentata anche da, sviluppatore che insieme al publisher giapponese ha realizzato il primo capitolo di: un sequel potrebbe essere in lavorazione?

Come potete leggere nel tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Obsidian Entertainment ha commentato la notizia di SEGA e delle vecchie IP da rispolverare, domandando ai fan cosa possiamo aspettarci da questa mossa. Considerando che le due compagnie hanno lavorato al primo capitolo di Alpha Protocol, viene lecito domandarsi se non ci sia l'intenzione di realizzare un sequel per l'originale spy-gdr. O magari SEGA e Obsidian vogliono collaborare per creare una nuova IP?

Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli. Voi cosa vi aspettate?