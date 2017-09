Obsidian non chiude le porte ad un'eventuale acquisizione di un publisher

, fondata nel 2003 in seguito allo smembramento di, è una delle software house più amate, quando si parla di videogiochi di ruolo. Rimasta indipendente sin dalla sua nascita, la compagnia ha recentemente dichiarato di essere aperta alla possibilità di un'acquisizione da parte di un publisher.

La casa di sviluppo ha sempre lavorato in maniera autonoma, in alcuni casi appoggiandosi a Kickstarter o al limite stringendo collaborazioni temporanee con Ubisoft e Paradox Interactive per le rispettive realizzazioni di South Park: Il Bastone della Verità e Tyranny. Il CEO della compagnia, Feargus Urquhart, ha però voluto puntualizzare sulla questione: "Non viviamo con il motto "indie per la vita", e non scorre 'sangue indie' nelle nostre vene. Siamo stati lo studio interno [Black Isle Studio] di un publisher per diverso tempo e abbiamo riscosso successo. Semplicemente, le offerte giunteci non rispecchiavano il nostro valore e non ci permettevano di fare ciò che avremmo voluto. Se l'offerta giusta dovesse presentarsi, sarebbe sicuramente qualcosa che faremmo".

Intanto, nelle scorse settimane, Obsidian ha dichiarato di essere al lavoro sul progetto più ambizioso nellla storia della compagnia.