Obsidian pubblica un misterioso tweet, annuncio in arrivo?

, la software house responsabile di, ha quest'oggi pubblicato sul proprio profilo twitter un enigmatico post. Nuovo annuncio in arrivo a breve?

Il messaggio recita: "Una volta sognavo che il mio Dio ci avrebbe perdonato quando sarebbe tornato. È questo il problema con i sogni. Presto o tardi, tutti dobbiamo svegliarci". Per il momento gli sviluppatori non hanno condiviso altre informazioni a riguardo, tuttavia, alcuni ipotizzano che possa trattarsi di un progetto legato a Pillars of Eternity. Di cosa si tratta secondo voi? Ricordiamo che ad aprile il lead designer di Diablo III ha lasciato Blizzard per unirsi a Obsidian, potrebbe trattarsi del suo nuovo gioco?