ha pubblicato il primo video gamplay di, sequel di, titolo capace di riscuotere un discreto successo di pubblico e critica.

La sequenza mostrata nel video potrà essere provata durante il Nordic Game Festival 2017 in programma dal 17 al 19 maggio. Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm è attualmente in fase di sviluppo per iOS, altre piattaforme non sono state confermate ma è probabile che il gioco possa arrivare su PC, Mac OS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita e probabilmente anche su Switch, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali in merito.